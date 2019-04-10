Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanına Hakarete 8 Bin 840 Lira Para Cezası

Cumhurbaşkanına Hakarete 8 Bin 840 Lira Para Cezası

39 dakika önce

ESKİŞEHİR'de, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Emin Erincek (38), 8 bin 840 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanına Hakarete 8 Bin 840 Lira Para Cezası, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Emin Erincek (38), 8 bin 840 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Mehmet Emin Erincek, pişman olduğunu belirterek, "Ben sadece eleştiri olsun diye sayfamdan yazdım. Suç işleme gibi bir kastım yoktu. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme ise Erincek'i 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 8 bin 840 lira adli para cezasına çarptırdı. Ceza, hükmün açıklanmasını geri bırakılması çerçevesinde ertelendi. - Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:43 Kaynak: DHA
Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan İstanbul Yorumu: Şaibeler İptale Götürür Abdullah Gül'den Yeni Parti Kuracağı Konuşulan Babacan ve Davutoğlu'na Talimat: Bekleyin Mevlüt Uysal'ın Anlattıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşkına Çevirmiş Meral Akşener, Erdoğan'a Çağrıda Bulundu: Şentop'u İstifa Ettir, Yıldırım'a Oy Vereceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 12:22:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanına Hakarete 8 Bin 840 Lira Para Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]