Cumhurbaşkanına Hakarete 8 Bin 840 Lira Para Cezası
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ESKİŞEHİR'de, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Emin Erincek (38), 8 bin 840 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:43 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'de, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Emin Erincek (38), 8 bin 840 lira adli para cezasına çarptırıldı. Eskişehir
8'inci Asliye Ceza Mahkemesi
'nde tutuksuz yargılanan Mehmet Emin Erincek, pişman olduğunu belirterek, "Ben sadece eleştiri olsun diye sayfamdan yazdım. Suç işleme gibi bir kastım yoktu. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme ise Erincek'i 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 8 bin 840 lira adli para cezasına çarptırdı. Ceza, hükmün açıklanmasını geri bırakılması çerçevesinde ertelendi. - Eskişehir
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