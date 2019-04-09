Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanına Hakarete Hapis Cezası

Cumhurbaşkanına Hakarete Hapis Cezası

48 dakika önce

ESKİŞEHİR'de, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Yüksel, 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanına Hakarete Hapis Cezası, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Yüksel, 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Eskişehir 6'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Mehmet Yüksel, pişman olduğunu belirterek, beraatini istedi. Mahkeme ise Yüksel'i 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza, hükmün açıklanmasını geri bırakılması çerçevesinde ertelendi. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:35 Kaynak: DHA

Eskişehir, Güncel
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