Cumhurbaşkanına Hakarete Hapis Cezası

ESKİŞEHİR'de, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Yüksel, 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ESKİŞEHİR'de, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Yüksel, 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Eskişehir 6'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Mehmet Yüksel, pişman olduğunu belirterek, beraatini istedi. Mahkeme ise Yüksel'i 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza, hükmün açıklanmasını geri bırakılması çerçevesinde ertelendi. - Eskişehir

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Fenerbahçe'de Skrtel'ın Yerine Zapata Geliyor

"Ya Borcunu Ver Ya Eşini" Diyen Amcasını Öldürüp Gömen Yeğenin Cezası Belli Oldu!

25 Yılda 3 Farklı Partiden 5 Kez Aday Olan MHP'li İsim, Belediye Başkanı Seçildi

AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor