Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanına hakaretten 2 kişi gözaltına alındı
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Cumhurbaşkanına hakaretten 2 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanına hakaretten 2 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.


Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, hakkında şikayet bulunan 2 kişinin sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti. İncelemeler neticesinde Çerkezköy'de ikamet ettiği öğrenilen B.T. ve A.Y. isimli iki zanlı gözaltına alındı.


Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilirken, konuyla ilgili soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:36 Kaynak: İHA
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