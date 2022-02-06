Cumhurbaşkanına hakaretten ev hapsi verilen kadın ifade verdi: Cumhurbaşkanı'nı kastetmedim - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından sosyal medyadaki bazı paylaşımların suç içerikli olduğunun görülmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.

EV HAPSİ VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suç içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen Pınar Ö. akşam saatlerinde Bağcılar'da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan şüpheli, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hakkında ev hapsi tedbiri talep edilerek mahkemeye sevk edildi. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi.

"BEN İLGİLİ TWEETİM İLE CUMHURBAŞKANI'NI KAST ETMEDİM"

Nöbetçi İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Pınar Ö. mahkemedeki ifadesinde "#Helva etiketinin Cumhurbaşkanı'nın hastalığa yakalanmaması ile ilgili olup olmadığını bilmiyordum. Etiketi görünce erkek arkadaşımla aram iyi olmadığından attığım tweeti görür diye bu şekilde bir şey yazdım. Ben ilgili tweetim ile Cumhurbaşkanı'nı kast etmedim. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi. Şüpheli