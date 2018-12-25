Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanına Hakaretten Yakalanan Şahıs Serbest Bırakıldı

Cumhurbaşkanına Hakaretten Yakalanan Şahıs Serbest Bırakıldı

1 saat önce

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanına Hakaretten Yakalanan Şahıs Serbest Bırakıldı, System.String[]
'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, D.Ç. isimli şahıs, Süleymanpaşa'ya bağlı Gündoğdu-Turgut Mahallesi'nde 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı. D.Ç. sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:47 Kaynak: İHA

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