Cumhurbaşkanına Hakaretten Yakalanan Şahıs Serbest Bırakıldı
1 saat önce
'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, D.Ç. isimli şahıs, Süleymanpaşa'ya bağlı Gündoğdu-Turgut Mahallesi'nde 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı. D.Ç. sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:47 Kaynak: İHA
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