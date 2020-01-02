Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan büfeciye beraat - Son Dakika
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Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan büfeciye beraat

6 saat önce

ANTALYA'da 4 yıl önce, saat 22.00'den sonra alkollü içki sattığı gerekçesiyle 30 bin 454 TL ceza kesilen, ardından yaptığı eylemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik okuduğu şiir nedeniyle 'hakaret' suçlamasıyla yargılanan ve 11 ay 20 gün hapis cezası alan Mustafa Ertem, davanın...

Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan büfeciye beraat, System.String[]

ANTALYA'da 4 yıl önce, saat 22.00'den sonra alkollü içki sattığı gerekçesiyle 30 bin 454 TL ceza kesilen, ardından yaptığı eylemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik okuduğu şiir nedeniyle 'hakaret' suçlamasıyla yargılanan ve 11 ay 20 gün hapis cezası alan Mustafa Ertem, davanın yeniden görülmesi sonrasında beraat etti.

Antalya'da 2014'ü 2015'e bağlayan yılbaşı gecesi saat 22.00'den sonra alkollü içki sattığı gerekçesiyle 30 bin 454 TL idari para cezasına çarptırılan büfeci Mustafa Ertem, 9 Nisan 2015 günü Attalos Meydanı'nda yaptığı eylemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik okuduğu şiir için polise ifade vermeye çağrıldı. İfadesinin ardından Ertem serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturmanın ardından Ertem hakkında 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava, 7'nci duruşmada karara bağlandı. Cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün hapse mahkum edilen Mustafa Ertem, hükmün açıklanmasının geri bırakılma teklifini reddetti.

Savcının itirazı üzerine dosya Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, Mustafa Ertem dosyasını tekrar görüşülmesi için 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 19 Aralık tarihinde görülen duruşmada, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istemediğini tekrarlayan Mustafa Ertem, "İddianamede hangi söz ve dizinin hakaret oluşturduğu belirtilmemiştir. Önceki yazılı ve sözlü savunmam geçerlidir. Davanın açıldığı tarihte siyasetle uğraşıyordum. Hakaret kastı ile şiir okumadım. Ben o şiiri eleştiri için okumuştum. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçtan dolayı beraatına hükmetti.

Karardan sonra konuşan Mustafa Ertem, "Beraat kararı doğru bir karar. Ben esnafın sorunlarına dikkat çekmek için o şiiri okumuştum. Suç işleme kastım yoktu. Ayrıca şiirde suç unsuru olmadığı için karar değişti" diye konuştu.

Mustafa Ertem, halen Vatan Partisi Konyaaltı İlçe Başkanlığı görevinde bulunuyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:24 Kaynak: DHA
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