Cumhurbaşkanına sosyal medyadan hakaret etti, tutuklandı - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde, jandarmanın yol denetiminde durdurduğu yolcu otobüsünde, Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasında; sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan arandığı belirlenen İ.U., yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı, Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, bugün saat 16.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolunda, yaptıkları yol denetiminde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Durdurulan otobüste GBT sorgulaması yapan jandarma ekipleri, yolculardan 28 yaşındaki İ.U.'nun tedirgin hal ve hareketlerde bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine İ.U.'ya yoğunlaşan jandarma, GBT sorgusundan Ağrı ili Patnos İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında yakalama kararı olduğunu tespit etti. İ.U., gözaltına alındı. Aynı zamanda yoklama kaçağı olduğu ortaya çıkan İ.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan İ.U. Salihli Cezaevi'ne gönderildi.