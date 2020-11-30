Cumhurbaşkanına suikast timi, 'yağma' suçundan 3'üncü kez hakim karşısında (2) - Son Dakika

DURUŞMAYA YARINA KADAR ARA VERİLDİ

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü celsesine sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katıldı. Tarafların avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. 12 sanığa söz verilirken, sanıklar ek süre verilmesini ve duruşmalara yüz yüze katılmayı talep etti. Mahkeme heyeti oy birliğiyle taleplerin reddine hükmetti. Hükümlülerin savunmalarının ardından mahkeme heyeti, dosyaya giren bilgi ve belgelerin okunması kararıyla duruşmaya yarın saat 09.00'a kadar ara verdi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,