Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesi (2)
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesi (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesi (2)

6 saat önce

MEKTUBU YAZAN KİŞİ YAKALANDIKahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye verdiği mektubun üzerine 'Siyanür içilecek' yazan Kazım Parlamış polis tarafından yakalandı.

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MEKTUBU YAZAN KİŞİ YAKALANDI

Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye verdiği mektubun üzerine 'Siyanür içilecek' yazan Kazım Parlamış polis tarafından yakalandı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen Kazım Parlamış'ın tedavi için hastaneye sevk edileceği öğrenildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:08 Kaynak: DHA
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