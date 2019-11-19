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Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesi (2)
6 saat önce
MEKTUBU YAZAN KİŞİ YAKALANDIKahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye verdiği mektubun üzerine 'Siyanür içilecek' yazan Kazım Parlamış polis tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:08 Kaynak: DHA
MEKTUBU YAZAN KİŞİ YAKALANDI
Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye verdiği mektubun üzerine 'Siyanür içilecek' yazan Kazım Parlamış polis tarafından yakalandı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen Kazım Parlamış'ın tedavi için hastaneye sevk edileceği öğrenildi.
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