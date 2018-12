Cumhurbaşkanından Başkan Baltacı'ya Tebrik

Arnavutköy'e kazandırılan 82 eserin toplu açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'nın katıldığı törenle yapıldı.

Arnavutköy'e kazandırılan 82 eserin toplu açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'nın katıldığı törenle yapıldı. Törende konuşan Başkan Baltacı, Arnavutköy'de hizmetlerin ve yatırımların artacağını söyledi.



Arnavutköy'e kazandırılan 82 eser için toplu açılış töreni düzenlendi. Arnavutköy Belediyesi önünde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'yı tebrik ederek, yapılan işlerden dolayı takdir etti. Açılış töreninde Belediye Başkanı Haşim Baltacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ayetel Kürsi işlemeli tablo hediye etti. 415 milyonluk yatırım yapılan 82 eserin içerisindeki en önemli proje, 93 bin 268 metrekare alana sahip Arnavutköy Belediyesi Hizmet ve Yönetim Binası bünyesinde barındırdığı, Nuri Pakdil Kültür Merkezi ve Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi ile ilçenin çehresini değiştiriyor.



Arnavutköy Büyücek, Gelişecek ve Güzelleşecek



Toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte bir Arnavut vatandaşımızdan ismini alan Arnavutköy, zamanla büyümüş ve bugünkü halini almıştır. Bugün burada İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi prestij projeleri bünyesinde barındıran Arnavutköy İlçemizde, 415 milyonluk 82 kalem eserin açılış vesilesi ile bir arada bulunuyoruz. Belediyemiz, 105 milyonluk yatırım ile hem mimari olarak hem kullanım olarak gerçekten özenle hazırlanmış, bir Arnavutköy Yönetim ve Hizmet Merkezi inşa etti. İçerisinde belediye ve meclis birimlerinin, Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezinin, kreşin, spor ve yaşam merkezinin, nikah ve düğün salonlarının yer aldığı bu merkezin, resmi açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Ayrıca AVLU34 Alışveriş Merkezi ve Arnavutköy Kültür ve Sanat Merkezi 85 milyon liralık bir yatırım olarak ilçemize kazandırıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan ve Arnavutköy ilçemizin ulaşım sorununa çözümün olarak katkı sağlayacak olan Güney Çevreyolunun açılışını da bugün yapıyoruz. İmrahor ve Boğazköy Mesire Alanları ile Arnavutköy Şehir Parkı ise tüm İstanbul'a hizmet verecek. Bu alanlarda hemşehrilerimiz, aileleri ile huzur içerisinde vakit geçireceği şekilde düzenlendi ve hizmete alıyoruz. Merhum İbrahim Çağlar kardeşimizin adına yapılan Anadolu imam hatip lisesinin açılışını bugün burada yapıyor ve kendisini rahmetle yad ediyoruz. 15 Temmuz Şehitleri Meydanı ve katlı otoparkta belediyemizin önemli yatırımlarındandır. Bunların yanında mahallerimizde çok sayıda meydan, kapalı pazar yeri, park, gençlik ve eğitim merkezleri yapıldı. Hepsinin resmi açılışını yapıyoruz. Toplam 82 kalem eserin Arnavutköyümüze ve İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen belediye başkanımız ve ekibi olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum dedi.



"Her alanda projeler geliştiriyoruz"



İlçeyi kalkındırmak için her alanda proje geliştirdiklerini söyleyen Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı: "Arnavutköy genç ilçelerimizden birisi. İlçemizi kalkındırmak için her alanda projeler geliştirmeye ve ihtiyaç duyulan hizmetleri hızla vatandaşlarımızla buluşturmaya gayret ediyoruz. Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nı da bünyesinde barındıran Arnavutköy sizlerin desteğiyle yeni dönemde de hizmetlerle, yatırımlarla, büyük projelerle buluşmaya devam edecek inşallah" ifadelerini kullandı.



Arnavutköy Belediyesi önünde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, milletvekilleri, İstanbul AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, ilçe belediye başkanları ve binlerce vatandaş katıldı. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul Polisi, Sırbistan- Bulgaristan Sınırında Uyuşturucu Operasyonu Yaptı

Ameliyattan Korkan Kadının Boynundan 1 Kilo 100 Gram Ağırlığında Guatr Çıkarıldı

Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Büyük İndirim Gelecek

Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda