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Cumhurbaşkanından 'Z' Kuşağı vurgusu - Son Dakika

Cumhurbaşkanından 'Z' Kuşağı vurgusu

29.08.2021 21:10
Cumhurbaşkanından 'Z' Kuşağı vurgusu, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Z Kuşağı burada" diyerek, "Sizlere güveniyoruz.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Z Kuşağı burada" diyerek, "Sizlere güveniyoruz. Tayyip Erdoğan olarak bu can bu bedende olduğu müddetçe daima yanınızda olacağımı, yoldaşınız olacağımı, kardeşiniz olacağımı, bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni Programında 'Z' Kuşağına yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda karşımda duran ekip gibi on binlerce, yüz binlerce milyonlarca kendisine ve ülkesine inanan, araştıran geliştiren, üreten gençlere sahip oldukça bu hedefler yalnızca bir adım ötemizdedir. Büyük ve güçlü Türkiye'yi sizler gibi büyük hayaller kuran, hayallerini hedefe dönüştüren azimle cesaretle, gayretle çalışarak başaran gençlerle bunu inşa edeceğiz. Diyorlar ya 'Z' Kuşağı işte bu da 'Z' kuşağı. Sağda solda aramaya gerek yok burada. Bizimde görevimiz bu ülke için kurduğunuz her hayalde, geliştirdiğiniz her projede, girişimde biz yanınızdayız. Biz sizinle beraberiz. Hiç merak etmeyin. Sizi asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Unutmayın ki en büyük işler, henüz gerçekleşmemiş olanlardır. Ne diyoruz oku, düşün uygula ve neticelendir. Sizlere güveniyoruz. Tayyip Erdoğan olarak bu can bu bedende olduğu müddetçe daima yanınızda olacağımı, yoldaşınız olacağımı, kardeşiniz olacağımı, bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

(Halil Dağ - Volkan Kayalar/İHA)

Cumhurbaşkanından 'Z' Kuşağı vurgusu
Cumhurbaşkanından 'Z' Kuşağı vurgusu
Cumhurbaşkanından 'Z' Kuşağı vurgusu
Cumhurbaşkanından 'Z' Kuşağı vurgusu

Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ, Z Kuşağı, TİHA, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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