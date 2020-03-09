Cumhurbaşkanını duygulandıran şehit anneleri konuştu: "Evladımız, yeniden dünyaya gelse yine şehit... - Son Dakika
Son Dakika Genel Cumhurbaşkanını duygulandıran şehit anneleri konuştu: 'Evladımız, yeniden dünyaya gelse yine şehit... - Son Dakika

Cumhurbaşkanını duygulandıran şehit anneleri konuştu: "Evladımız, yeniden dünyaya gelse yine şehit...

6 saat önce

Cumhurbaşkanını duygulandıran şehit anneleri konuştu: "Evladımız, yeniden dünyaya gelse yine şehit olsun isteriz" 'Türkiye'mizin Kahraman Kadınları' programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı duygulandıran şehit anneleri Kırşehir'de, konuştu.

Cumhurbaşkanını duygulandıran şehit anneleri konuştu: "Evladımız, yeniden dünyaya gelse yine şehit olsun isteriz"

KIRŞEHİR - 'Türkiye'mizin Kahraman Kadınları' programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı duygulandıran şehit anneleri Kırşehir'de, konuştu.

Organlarını bağışlayan şehit polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın annesi Sevgi Yılmaz, 'Ben anneyim Cumhurbaşkanımızda hem anne hem devlet baba. Allah, binlerce kez razı olsun her zaman şehitlerimizin ve şehit annelerimizin yanında oldu. Devletimizin, milletimizin başından Allah eksik etmesin"dedi.

"Oğlumun hayallerinden biri daha gerçek oldu"

Şehit annesi Sevgi Yılmaz, "Oğlum, benim gözümde iki kez şehadete erdi. Birincisi vatanı için ikincisi ise organlarını bağışlayarak milleti için oldu. Vasiyetini yerine getirdik. 5 kişi yavrumun organları ile hayata döndü. Hepsi ile de görüşüyor ve sağlık durumları ile ilgileniyorum. Evladımı şehit verdim. Yeniden dünyaya gelse göğsümü gere gere yeniden şehit olması için gönderirdim"diye konuştu.

Bakım faaliyetleri kapsamında oksijen tüpü patlaması sonrası şehit düşen Piyade Sıhhıye Er Yusuf Erdoğdu'nun annesi Zahide Erdoğdu ise konuşmasında; "Cumhurbaşkanımızın misafiri olduk. Cumhurbaşkanımız şehit annelerinin videolarını izleyince gururlandı ve duygulandı. 'Bu askerler, bu şehit anneleri bizlerin evladıdır' diyerek göz yaşlarını tutamadı. Bizde şehit annesi olarak duygulandık. Anne olarak evladımızla gurur duyduk. Acısı büyükte olsa sevgisi özlemi ve hasreti ondan da büyüktür. Vatan ve millet adına evlatlarımızla göğüs göğüse çarpışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Şehit Polis Memuru Hayrettin Yılmaz, geçirdiği trafik kazası sonrası Yusuf Erdoğdu ise oksijen tüpü patlaması sonrasında şehit düşmüştü.

Cumhurbaşkanını duygulandıran şehit anneleri konuştu: Evladımız, yeniden dünyaya gelse yine şehit...

Kırşehir, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de koronavirüs uyarısı: Tedbir alacağız Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 21:08:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanını duygulandıran şehit anneleri konuştu: "Evladımız, yeniden dünyaya gelse yine şehit... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]