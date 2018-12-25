Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanının Açıkladığı Müjdeler İş Dünyasını Sevindirdi

Cumhurbaşkanının Açıkladığı Müjdeler İş Dünyasını Sevindirdi

1 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete uygulanan prim desteğinin 2019'da da devam edeceğini açıklaması, KOBİ'lerin alacak sigortasından faydalanmasını sağlayacak devlet destekli sistem ile elektrik ve doğal...

Cumhurbaşkanının Açıkladığı Müjdeler İş Dünyasını Sevindirdi, System.String[]
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete uygulanan prim desteğinin 2019'da da devam edeceğini açıklaması, KOBİ'lerin alacak sigortasından faydalanmasını sağlayacak devlet destekli sistem ile elektrik ve doğal gazda yapılacak indirimin yılın son günlerinde iş dünyası için moral olduğunu belirtti.

Baran yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrete uygulanan prim desteğinin 2019 yılında da devam etmesi kararının, iş ve istihdamın devamlılığı açısından önem taşıdığını ifade etti.

İlk kez işe alınacak işçilerin tüm sigorta ve vergi giderlerinin devlet tarafından üstlenilmesinin de istihdamın artışında önemli rolü olacağına işaret eden Baran, doğal gaz ve elektrik fiyatlarında yüzde 10 indirime gidilmesinin kamuoyunda büyük memnuniyet oluşturduğunu kaydetti.

Baran, enerji maliyetlerinin işletmeler üzerinde önemli bir yükü oluşturduğuna ve güçlü rekabete engel teşkil ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete uygulanan prim desteğinin 2019'da da devam edeceğini açıklaması, KOBİ'lerin alacak sigortasından faydalanmasını sağlayacak devlet destekli sistem ile elektrik ve doğal gazda yapılacak indirim, yılın son günlerinde iş dünyası için moral oldu. Elektrik fiyatlarına uygulanacak yüzde 10 oranındaki indirimin KOBİ ve ticarethanelere de uygulanması, moralleri daha da yükseltecektir."

KOBİ'lerin alacak sigortasından faydalanmasını sağlayacak devlet destekli yeni sistemin iş dünyası için önemli olduğunu kaydeden Baran, "Alacak sigortası iş dünyası olarak uzun zamandır talep ettiğimiz bir sistemdi. Reel sektör, desteklerin arttığı, risklerin de en aza indiği ortamda sahip olduğu tüm enerjisini üretime, ticarete ve ihracata yönlendirerek ekonomimizin daha da güçlenmesi için var gücüyle çalışacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:30 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ekonomi
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