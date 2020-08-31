Cumhurbaşkanının devreye girdiği Sercan'ın tedavisine başlanıldı (2) - Son Dakika

AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIMA ALINDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavisi için bizzat devreye girdiği, hidransefali hastası 2 yaşındaki Sercan Gezenler'e bugün gerçekleştirilen operasyonla şant takılarak, kafatası içindeki sıvı çekildi. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Gezenler'in, yarına kadar yoğun bakım servisinde kalması bekleniyor.Hande NAYMAN/ İZMİR,
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 17:53 - Kaynak: DHA
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