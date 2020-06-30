Cumhurbaşkanının hediyeleri ulaştırılmaya başlandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanının hediyeleri ulaştırılmaya başlandı

Cumhurbaşkanının hediyeleri ulaştırılmaya başlandı Hediyelerini alan yaşlılardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 65 yaş ve üstü 13 bin 680 kişiye Cumhurbaşkanı tarafından gönderilen maske ve kolonya dağıtıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

Cumhurbaşkanının hediyeleri ulaştırılmaya başlandı

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Hediyelerini alan yaşlılardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 65 yaş ve üstü 13 bin 680 kişiye Cumhurbaşkanı tarafından gönderilen maske ve kolonya dağıtıldı

MANİSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tip korona virüs salgını tedbirleri doğrultusunda 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtılmaya başlandı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 65 yaş ve üzeri 13 bin 680 kişiye ücretsiz maske ve kolonya dağıtılmaya başlandı. Hediyelerini alan yaşlılar ise Türkiye'nin böyle bir Cumhurbaşkanı daha görmediğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de 65 yaş ve üzeri olan 13 bin 680 vatandaşa ücretsiz maske ve kolonya dağıtımına başlandı. Alaşehir Kaymakamlığınca organize edilen maske dağıtımı 6 ekip ve 60 gönüllü personelle şehir merkezi ve tüm mahallerde yapılacak.

Adrese dayalı evlere teslim edilen maske ve kolonyaları alan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının müşterek organizasyonu ve Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının katkılarıyla içerisinde kolonya ve 5 maskeyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının bulunduğu hediye paketleri, 65 yaş ve üzeri 13 bin 680 Alaşehirli vatandaşa ulaştırılmak üzere bugün dağıtıma başlandı.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında ilçemizde yaşayan 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlarımıza ücretsiz kolonya ve maske dağıtımına başladık. İçinde kolonya, 5 adet maske ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının bulunduğu hediye paketi, İlçe genelinde 13 bin 680 vatandaşımıza Vefa Destek Grubu ekiplerimiz ve gönüllü personellerimiz aracılığıyla dağıtım işlemi gerçekleştiriyoruz. 11 Mart 2020 tarihinden bu yana ülkemizde olan Covid - 19 korona virüs sürecinde ilçemizde bütün Türkiye'de olduğu gibi alınan tedbirler, bu tedbirler kapsamındaki maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kurallarını hep beraber uygulamaya çalıştık. Bu yapılan çalışmalar neticesinde de ilçemizde kaymakamlığımızın imkanlarıyla vatandaşımızın bu zor süreci atlatabilme yolları ve yöntemleri konusunda destek verdik. Son olarak da bütün halkımızı ilgilendiren ilçe genelinde 65 yaş üzeri bulunan vatandaşlarımızın maske ihtiyaçlarını ve dezenfekte ihtiyaçlarını karşıladık. Cumhurbaşkanlığımızın yolladığı maske ve kolonyaları dağıtıyoruz. İnşallah bu zor süreçte bitecek, güzel günlere ulaşacağız. Bizler devletimizin imkanlarını vatandaşlarımızın en iyi şekilde kullanabilmelerini sağlamak için çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediyelerini alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise Türkiye Cumhuriyeti devletinin çok güçlü bir devlet olduğunu belirterek, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Türkiye Cumhuriyetinin şimdiye kadar gelmiş geçmiş cumhurbaşkanları içinde böyle biri gelmedi daha. Rahmetli Özal bir, Recep Tayyip Erdoğan iki. Bir Allah'ın kulu Erdoğan'ın yerini dolduramaz. Allah razı olsun, Allah ömür versin, Allah başımızdan eksik etmesin." diyerek teşekkürlerini iletti.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Alaşehir, Manisa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 19:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanının hediyeleri ulaştırılmaya başlandı - Son Dakika

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