Cumhurbaşkanının jesti 101 yaşındaki anneyi duygulandırdı - Son Dakika

Cumhurbaşkanının jesti 101 yaşındaki anneyi duygulandırdı

Anneler gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gözyaşları içinde dua etti

KOCAELİ - Kocaeli'de yaşayan 100 yaş üzerindeki kadın, Anneler Günü'nde kendilerini unutmayarak kaymakamı hediyelerle ziyarete gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gözyaşları içinde dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emri ile Türkiye genelinde 100 yaş üzeri anneler, il protokolünce evlerinde ziyaret edilerek hediyelerle Anneler Günü kutlanıyor. Bu kapsamda Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde İlçe Kaymakamı Atilla Kantay, ilçede yaşayan 107 yaşındaki Mümine Çakır ile 101 yaşındaki Fatma Çakır'ı evlerinde ziyaret ederek anneler günü kutladı. Ziyaretlerde çiçek ve hediyelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını ileten Kaymakam'ı karşısında görünce duygulanan 101 yaşındaki Fatma Çakır, gözyaşlarını tutamadı. Çakır, hediyelerle özel günde kendilerini unutmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dualar ederek, "Allah onu başımızdan eksik etmesin" dedi.

Ziyaretler hakkında konuşan Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 100 yaşını geçmiş, 100 yaşına ulaşmış iki annemizi ilçemizde ziyaret ettik. Bakanımızın mektubunu ulaştırdık. Duygulandı tabi bizi görünce. O yılları anlattı bize. Acılar görmüş, açlık görmüş tokluk görmüş, Millet Meclisinin kuruluşunu, Atatürk'ü görmüş onun yıllarında yaşamış. Hürmet edilecek bir büyük çınar. Sayın Cumhurbaşkanımız bu vesileyle aslında bizlere de bir mesaj vermiş oldu. Zamanında güçlüyken, kudretliyken bütün gücüyle çalışmış ve insanlara hizmet etmiş kişilere karşı minnet hissinde bulunmayan toplumların geleceğe güvenle bakmaya hakları yoktur. Bu Atatürk'ün sözü. Biz bunu düstur edindik. O yüzden yaşlılarımıza her zaman için sahip çıkmak gerekiyor" dedi.