Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanının Sözleri Seyitgazilileri Heyecanlandırdı

Cumhurbaşkanının Sözleri Seyitgazilileri Heyecanlandırdı

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir mitinginde Seyitgazi Kırka'da Entegre Hastanesinin bu yıl yapılacağının sözü ve Gökbahçe mahallesine gölet müjdesini açıklaması ilçe halkını sevindirdi.

Cumhurbaşkanının Sözleri Seyitgazilileri Heyecanlandırdı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir mitinginde Seyitgazi Kırka'da Entegre Hastanesinin bu yıl yapılacağının sözü ve Gökbahçe mahallesine gölet müjdesini açıklaması ilçe halkını sevindirdi.

İlçeye kazandırdıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın "İlçemize, ilimize, ülkemize sayısız yatırımlar kazandıran mazlumun mağdurun gür sesi olan, gücünü milletten alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah başımızdan eksik etmesin. Bölgemize, ilçemize göstermiş olduğu yakın ilgi, müjde ve desteklerinden dolayı şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ilimize teşrif eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'a da Seyitgazi-Kırka- Afyon karayolunda yaşanan mağduriyetimizi dile getirdik. Bakanımızdan bu yolun bir an önce tamamlanmasına dair söz aldık. İnşallah kısa sürede ilçemizin en önemli sorunlarından birisi daha çözüme kavuşacak" açıklamasında bulundu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:36 Kaynak: İHA

Eskişehir, Kırka, Recep Tayyip Erdoğan, Seyitgazi, Güncel
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