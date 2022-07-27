Cumhurbaşkanının tepki gösterdiği sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanının tepki gösterdiği sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası

27.07.2022 17:37
Cumhurbaşkanının tepki gösterdiği sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepki gösterdiği şahıs, eşini 23 yerinden bıçaklamaktan yargılandığı davada 21 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepki gösterdiği şahıs, eşini 23 yerinden bıçaklamaktan yargılandığı davada 21 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tokat Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan sanık Samet Ağ hakim karşısına çıktı. Mahkemede sanık 'pişman' olduğu yönünde savunma yaptı. Dördüncüsü görülen davada mahkeme heyeti sanığa kasten öldürmeye teşebbüsten 20 yıl, kayınpederi Mehmet Demirel'i yaralama suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 21 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Yaklaşık 13 ay önce meydana gelen olayda, bir hastanede temizlik işçisi olarak çalışan eşi Samet Ağ ile geçimsizlik yaşayan Özlem Ağ ocak ayında evi terk ederek babası Mehmet Demirel'in yanına gitmişti. Boşanma davası açan kadın, 1 Nisan'da kocası Samet Ağ'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı. 23 yerinden bıçaklanan kadın 9 gün yoğun bakımda hayat mücadelesi vermişti. Olay sonrası Samet Ağ çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve üç ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Yaşanan olayın basına yansımasının ardından Samet Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın muhtarlara yönelik konuşmasında yaşanan olaya tepkisini dile getirmişti. - TOKAT

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanının tepki gösterdiği sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası Cumhurbaşkanının tepki gösterdiği sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini bıçakla yaralayan sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini bıçakla yaralayan sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Demirel, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanının tepki gösterdiği sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 Napoli'nin Kim Min-Jae'nin bonservisini iki taksitle ödemesi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! "Napoli nefretim oldun..."
17:05 Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim
16:59 FED kararı öncesinde dolarda hareketlilik: 17,93 ile yılın zirvesine çıktı
16:51 CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek
16:43 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi
16:36 Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacılar hakkındaki iddialarına devam ediyor: Buraya Türklerin girmesi yasak
16:29 MSB'den Irak'taki Türk Başkonsolosluğu'na gerçekleştirilen terör saldırısına çok sert tepki: Teröristleri kazdıkları hendeklere gömeceğiz
16:26 Gaziantep'te karnındaki bebeğiyle intihar girişiminde bulunan kadını bu kararından emniyet müdürü vazgeçirdi
16:24 Galatasaray'ın kiralamak istediği Morutan'ı İtalya Serie B ekibi Pisa renklerine bağlayabilir
16:17 İstanbul Havalimanı Avrupa'yı perişan ediyor! Dünyanın en iyisi olmasına ramak kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 17:45:18. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanının tepki gösterdiği sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement