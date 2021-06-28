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SPOR Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı tamamlandı - Son Dakika

SPOR Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı tamamlandı

28.06.2021 10:39
SPOR Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı tamamlandı, System.String[]

SPOR Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı tamamlandıSelçuk AKBAŞ BODRUM, (DHA) -Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı sona erdi.

SPOR Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı tamamlandı

Selçuk AKBAŞ BODRUM, (DHA) -

Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı sona erdi. 25 Haziran'da Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın start vermesiyle Marmaris'ten başlayan yarışta ekipler çekişmeli bir mücadele vererek Bodrum'a ulaştı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından yapılan yarışın ödül töreni Bodrum Kalesi'nde düzenlendi.

Pandemi kurallarında düzenlenen etkinliğine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, kurum amirleri ile sporcular katıldı. Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Rusya, Hollanda ve Türkiye dahil 6 ülkeden 37 ekibin kayıt yaptırdığı yarışta, ulusal ve uluslararası 300'ü aşkın sporcu 8 grupta mücadele verdi. Dünyanın en özel destinasyonlarından Marmaris-Bodrum rotasında Halikarnas Kupası için mücadele verilen yarış boyunca Bodrum, Datça ve Marmaris'in eşsiz güzellikteki koyları, Knidos Antik Kenti'nin tarihi dokusunun maviyle buluştuğu muhteşem manzarası Muğla'nın eşsiz güzellikleri yarışçılara eşlik etti.

AVRUPA'NIN SAYILI YARIŞLARINDAN

Muğla etabıyla ilgili bilgi veren İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Muğla, tarihi, doğal güzellikleri ve tesisleriyle dünya standartlarında bir marka. Bu organizasyonla ülkemizin pozitif imajına katkı sağlamak, hem de Muğla ilimizin tanıtımına katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. İlerleyen yıllarda bu yarışın başta Akdeniz olmak üzere tüm dünyada büyük ilgi uyandırması ve en prestijli yarışlar arasında yer alması en büyük hedefimiz. Sporcular için bu yarış oldukça zorlu bir yarıştı. Ekipler 125 deniz millik bir rotayı akıntı ve denizin dalgalarına, rüzgara karşı kat ettiler. Bence Avrupa'nın sayılı yarışlarından biri açıklamasında bulundu.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise yaptığı açıklamada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı sonrası birçok kategoride ödül dağıtıldı. Halikarnas Kupası'nda en hızlı tekne ödülü 13 saat 56 dakika 53 saniyeyle Erkan Bilsev yönetimindeki Perlewhite'ın oldu. Genel klasmanda birinciliği Murat Tan yönetimindeki Good Day Sunshine, ikinciliği Tora Sebahattin Kutoğlu yönetimindeki Wings Of Island, üçüncülüğü ise Arbuzov Andrey yönetimindeki Corrier Du Coeur aldı. Organizasyonda Knidos Özel Ödülleri de dağıtılırken, ödül törenindeki konser programı, Marmaris İçmeler'de meydana gelen yangında görevli orman personeli Görkem Hasdemir'in şehit olması nedeniyle iptal edildi.

İSTANBUL ETABI 29-31 EKİM'DE

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabında, İki kıtada yaşayan şehir adıyla göz kamaştırıcı güzellikteki Boğaziçi'nde, Cumhuriyet Kupası (İstanbul Boğazı), Mavi Vatan Kupası (Adalar parkuru) ve Barbaros Hayreddin Paşa Kupası (Caddebostan parkuru) yarışları düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından katılacak yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçının şampiyonluk için mücadele vereceği iki etabın sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak.

İstanbul, Marmaris, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı tamamlandı - Son Dakika Spor


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