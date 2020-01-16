Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı

6 saat önce

Tarım alanlarının drone görüntüsü Çocukların fidan dikiminden görüntü Baraj görüntüsü Kara yollarından görüntü Demir yolu ve yapılan Kahramanmaraş ve Balıkesir Havalimanı görüntüleri Yapılan yurtların dış ve iç görüntüleri Yapılan toplu konutlar Kütüphane, kültür merkezi, restore edilen...

Tarım alanlarının drone görüntüsü

Çocukların fidan dikiminden görüntü

Baraj görüntüsü

Kara yollarından görüntü

Demir yolu ve yapılan Kahramanmaraş ve Balıkesir Havalimanı görüntüleri

Yapılan yurtların dış ve iç görüntüleri

Yapılan toplu konutlar

Kütüphane, kültür merkezi, restore edilen tarihi alanlar

Savunma sanayii kapsamında üretilen araçlar

TOKİ evleri ve Millet Bahçesi görüntüleri

Antartika Bilim Seferi'ne katılanlar ve Antartika'dan görüntü

Polis ve bekçilerin görev başındaki görüntüleri

Bağlıca'daki MİT'in yeni binası

Deniz, hava, demir, kara yolu görüntüleri

Gençlik merkezi görüntüleri

Spora yapılan yatırımlar

Hastane içi detayları

112 hava, kara ambulansları

Şehir hastanelerinden görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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