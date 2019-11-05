Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programı neleri içeriyor? Ekonomistler yorumluyor
6 saat önce
Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyonun yıllık bazda 8,55'e gerilediğini duyurduğu sırada "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" da Resmi Gazete’de yayımlandı. Uzmanlar açıklanan programın ne anlama geldiğini euronews Türkçe'ye yorumladı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyonun yıllık bazda 8,55'e gerilediğini duyurduğu sırada "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" da Resmi Gazete'de yayımlandı.
Program, önümüzdeki yıl ekonomide toparlanma ve yüksek büyüme oranları ile istihdamda artış öngörüyor. Uzmanlar açıklanan programın ne anlama geldiğini euronews Türkçe'ye yorumladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:28
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