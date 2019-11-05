Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programı neleri içeriyor? Ekonomistler yorumluyor
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programı neleri içeriyor? Ekonomistler yorumluyor

Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programı neleri içeriyor? Ekonomistler yorumluyor

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyonun yıllık bazda 8,55'e gerilediğini duyurduğu sırada "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" da Resmi Gazete’de yayımlandı. Uzmanlar açıklanan programın ne anlama geldiğini euronews Türkçe'ye yorumladı.

Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programı neleri içeriyor? Ekonomistler yorumluyor, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyonun yıllık bazda 8,55'e gerilediğini duyurduğu sırada "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" da Resmi Gazete'de yayımlandı.


Program, önümüzdeki yıl ekonomide toparlanma ve yüksek büyüme oranları ile istihdamda artış öngörüyor. Uzmanlar açıklanan programın ne anlama geldiğini euronews Türkçe'ye yorumladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:28 
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