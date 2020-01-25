CUMHURBAŞKANLIĞI: 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1031 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANLIĞI: 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1031 KİŞİ YARALANDI
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı'nda Elazığ depremi ile iligili açıklama yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:21 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanlığı'nda Elazığ
depremi ile iligili açıklama yapıldı. "Elazığ'da meydana gelen ve farklı illerimizde hissedilen depremin ardından ilgili tüm kurumlarımızca gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Deprem
bölgelerinde çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" denilen açıklamada saat 13.00 itirabiyle son durumla ilgili şu bilgilere yer verildi:
22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı. 2 hafif, 37 orta, 90 ağır hasarlı ve 30 yıkık yapı tespit edildi. AFAD
, JÖAK, STK, UMCE, İtfaiye
1865 personel ve 266 araçla arama kurtarma faaliyetleri yürütüyor. Bölgeye 5 bin 856 çadır, 17 bin 188 yatak, 34 bin 467 battaniye, 524 yastık çarşaf seti, 1563 ısıtıcı sevk edildi. Tüm ilçe ve mahalle yolları açık ve demir yolları seferleri eksiksiz devam ediyor. Havayolu ulaşımını aksama yaratacak bir durum bulunmuyor. Enerji arz ulaşımında da bir sorun bulunmamaktadır. Deprem bölgesinde 7 köyde elektrik kesintisi yaşanıyor.
- İstanbul
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