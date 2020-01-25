Cumhurbaşkanlığı: 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı: 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı: 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı

6 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI'nda Elazığ depremi ile iligili açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı: 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI'nda Elazığ depremi ile iligili açıklama yapıldı. "Elazığ'da meydana gelen ve farklı illerimizde hissedilen depremin ardından ilgili tüm kurumlarımızca gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Deprem bölgelerinde çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" denilen açıklamada saat 13.00 itirabiyle son durumla ilgili şu bilgilere yer verildi:

22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı. 2 hafif, 37 orta, 90 ağır hasarlı ve 30 yıkık yapı tespit edildi. AFAD, JÖAK, STK, UMCE, İtfaiye 1865 personel ve 266 araçla arama kurtarma faaliyetleri yürütüyor. Bölgeye 5 bin 856 çadır, 17 bin 188 yatak, 34 bin 467 battaniye, 524 yastık çarşaf seti, 1563 ısıtıcı sevk edildi. Tüm ilçe ve mahalle yolları açık ve demir yolları seferleri eksiksiz devam ediyor. Havayolu ulaşımını aksama yaratacak bir durum bulunmuyor. Enerji arz ulaşımında da bir sorun bulunmamaktadır. Deprem bölgesinde 7 köyde elektrik kesintisi yaşanıyor.


Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:22 Kaynak: DHA
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