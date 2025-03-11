Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları 4 Etapla Başlıyor!

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları, bu yıl Çanakkale, Samsun, Kıbrıs ve İstanbul etaplarıyla gerçekleştirilecek. İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından, Türkiye Yelken Federasyonu 2025 yılı faaliyet programı kapsamında ve DHL Express ana sponsorluğunda organize edilen yarışlar, her yıl büyüyerek uluslararası alanda daha fazla ilgi çekiyor.

ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 110. YILINDA İLK ETAP BAŞLIYOR

Yarışların ilk etabı 23 Nisan'da İstanbul Dolmabahçe Sarayı önünden başlayacak. Yarışmacılar, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne ithafen düzenlenen bu özel etapta yelken açarak 25 Nisan'da Kilitbahir'den start alacaklar. Katılımcılar, önce Seyit Onbaşı'yı selamladıktan sonra Yeni Kordon boyunca ilerleyerek Çanakkale Zafer Kupası için mücadele edecekler. Bu etap, tarihimizin fedakârlık ve kahramanlık destanına denizlerde bir saygı duruşu niteliğinde olacak.

BANDIRMA VAPURU'NUN İZİNDE SAMSUN ETABI

14 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkacak yarışçılar, Bandırma Vapuru'nun izinden Samsun'a ulaşarak Milli Mücadele ruhunu denizlerde canlandıracaklar. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun'da düzenlenecek ödül töreninde kazananlar, Kurtuluş Kupası'nın sahibi olacak. Aynı gün, İstanbul Boğazı'nda da 19 Mayıs Kupası yarışları gerçekleştirilecek.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI ANISINA MAVİ VATAN ETABI

Yarışların üçüncü etabı, 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümüne ithafen düzenlenecek. Marmaris'ten Kıbrıs'a uzanan bu özel yarış, geçmişten ilham alarak kardeşlik, barış ve özgürlüğün önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Mavi Vatan'a bağlılığın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına duyulan saygının simgesi olan yarış, 20 Temmuz'da Marmaris'ten başlayıp Kıbrıs'ta büyük bir coşkuyla sona erecek.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA CUMHURİYET COŞKUSU

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın son etabı, geleneksel hale gelen İstanbul Boğazı'ndaki Cumhuriyet Kupası Yarışı olacak. 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümüne ithafen düzenlenecek yarış, Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşuyla başlayacak. Boğaz'da görsel bir şölen sunacak olan yarış, ulusal ve uluslararası izleyicilere Cumhuriyet değerlerini yansıtacak.

Tüm etapların sonunda en iyi dereceyi kazanan takım, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na sahip olacak. İstanbul'daki büyük ödül töreni ile yarışlar sona erecek.