Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin terörizm konusunda söyleyecek sözü kalmamıştır
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin terörizm konusunda söyleyecek sözü kalmamıştır

Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin terörizm konusunda söyleyecek sözü kalmamıştır

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin terörizm konusunda söyleyecek sözü kalmadı

Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin terörizm konusunda söyleyecek sözü kalmamıştır, System.String[]

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Tero¨r Raporu'nda PKK, YPG, 'FETO¨'den so¨z edilmemesinin 'c¸ifte standartlı yaklas¸ımın en bariz o¨rneklerinden biri' olduğunu belirtti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 2018 Terör Raporu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, PKK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:58 
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