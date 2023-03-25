İmza yarışının 4. günü! Listenin tepesinde Muharrem İnce var

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimler için geri sayım devam ederken bir yandan da cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimlerin imza toplama çabası devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu YSK tarafından kabul edilen isimlerin aday olması için 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

MUHARREM İNCE 78 BİN İMZAYI AŞTI

İmza yarışında şimdiye kadar Muharrem İnce 78 bin 266, Sinan Oğan ise 40 bin 376 imza alabildi. Cumhur ittifakına katılarak adaylıktan çekilen Muhammed Ali Fatih Erbakan 69 bin 86 imzaya ulaşırken, Doğu Perinçek 11 bin 792 imza toplabildi.

4'ünce günde diğer adayların topladıkları imza sayısı ise şu şekilde:

27 MART SAAT 20.00'A KADAR SÜRECEK

İmza verme süreci 27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek. Vatandaşlar kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor.

BAŞVURU ÜCRETİ NE OLACAK?

100 bin imza toplayan kişiye, istemesi durumunda başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

KESİN ADAY LİSTESİ 31 MART'TA YAYIMLANACAK

Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ardından cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

100 BİN İMZA ŞARTI

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.