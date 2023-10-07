Cumhurbaşkanlığı, AKP'nin seçim propagandasında kullanılan logo ve sloganın resmi yazışmalarda kullanılmasını talimat verdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı, AKP'nin seçim propagandasında kullanılan logo ve sloganın resmi yazışmalarda kullanılmasını talimat verdi

Cumhurbaşkanlığı, AKP\'nin seçim propagandasında kullanılan logo ve sloganın resmi yazışmalarda kullanılmasını talimat verdi
Son Güncelleme: 07.10.2023 13:17

Cumhurbaşkanlığı'nın talimatıyla, merkez ve bağlı kuruluşları ile valilik ve kaymakamlıkların resmi yazışmalarında Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı logosuyla birlikte 'Türkiye Yüzyılı' logosunun da kullanılması talimatı verildi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, bu durumu eleştirerek parti-devlet anlayışını reddettiklerini ve Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün devrimlerine bağlı kalmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı'nın, AKP'nin seçim propagandasında kullandığı "Türkiye Yüzyılı" logosunun tüm resmi yazışmalarda kullanılması talimatı verdiği ortaya çıktı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı'nın kurumlara gönderdiği ilgili genelgeyi paylaşarak "Bir partinin propaganda sloganı ve logosu devletin resmi kurumlarında ve yazışmalarına kullanılacak diye dayatılamaz. Parti-devlet anlayışını da bu şekilde yönetilmeyi de reddediyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyetimizin ve Atatürk'ün devrimlerine her zamankinden daha da sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı'nın kurumlara gönderdiği genelgeyi paylaştı. Bakan'ın verdiği bilgilere göre, genelgede; Cumhurbaşkanlığı'nın talimatıyla, merkez ve bağlı kuruluşları ile valilik ve kaymakamlıkların resmi yazışmalarında Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı logosuyla birlikte "Türkiye Yüzyılı" logosunun da kullanılması talimatı verildi.

Konuyla ilgili bugün yazılı açıklama yapan Bakan, şunları kaydetti:

"BİR PARTİNİN PROPAGANDA SLOGANI VE LOGOSU DEVLETİN RESMİ KURUMLARINDA VE YAZIŞMALARINA KULLANILACAK DİYE DAYATILAMAZ"

"Cumhuriyet'in yüzüncü yılında, kendini devletin kendisi olarak gören bir parti ve başkanı… Partisinin seçim propagandasında kullandığı logoyu Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı'nda devletin resmi yazışmalarına kullanılması talimatını verecek kadar sistematik davranıyor. Ellerindeki bütün kamu gücünü kendisinin ve partisinin iktidarını pekiştirmeye yönelik kullanan, Cumhuriyet'in değerlerinin karşısına 'kendi değerlerini' yerleştirmek ve bunu kamu gücüyle sistematik olarak sergileyerek kalıcı hale getirmek için çalışıyorlar. Çünkü her şeyin üstünde gördükleri iktidarlarıyla ilgili her yolu mübah olarak görüyorlar. Parti-devleti olmakta beis görmüyor, aksine onore oluyorlar. Hatırlayın; Polis Akademisi mezuniyet töreninde, polis bandosuna AKP'nin 'Türkiye Yüzyılı' şarkısın söylettirmişlerdi. Bugün AKP'nin kongresi var, kongrede de aynı slogan, aynı logo kullanılıyor. Bunları kanıksayacak, kabullenecek değiliz. Devlet hepimizin devleti. Bir partinin propaganda sloganı ve logosu devletin resmi kurumlarında ve yazışmalarına kullanılacak diye dayatılamaz. Parti-devlet anlayışını da bu şekilde yönetilmeyi de reddediyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyetimizin ve Atatürk'ün devrimlerine her zamankinden daha da sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Türkiye Yüzyılı, Cumhuriyet, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı, AKP'nin seçim propagandasında kullanılan logo ve sloganın resmi yazışmalarda kullanılmasını talimat verdi - Son Dakika


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