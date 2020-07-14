Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Vali Yardımcıları ve Kaymakamların Yerleri Değişti - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kayseri'ye gelen ve giden mülki amirler belli oldu.



Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'nde Kayseri'ye gelen ve giden mülki amirler şu şekilde:



Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu Yozgat- Aydıncık Kaymakamlığına



Kocasinan Kaymakamlığı'na İzmir Seferhisar Kaymakamı İlhan Abay,



Melikgazi Kaymakamlığına Tokat Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan



Felahiye Kaymakamlığı'na Konya Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar



Akkışla Kaymakamlığı'na Ordu Çaybaşı Kaymakamı Hasan Kurt



Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe İzmir Vali Yardımcılığı'na



Diyarbakır Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya Kayseri Vali Yardımcılığı'na - KAYSERİ