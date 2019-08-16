Cumhurbaşkanlığı atama kararları, Resmi Gazete yayımlandı

ATAMA kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Basın İlan Kurumu
Müdürü Yakup Karaca
görevinden alınırken, yerine Rıdvan Duran atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile bazı bakanlıklarda görevden alma ve atamalar gerçekleşti. Buna göre, Bahçeşehir Üniversitesi
Rektörlüğüne Prof. Dr. Şirin Karadeniz
Oran atanırken, Bayburt
İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Karabulut
görevinden alınarak yerine Selami Ersen
atandı. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu
Üyeliği görevini yürütmek üzere görevlendirilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenksu Üçer ve Selçuk Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince üniversitelerdeki asli görevlerine döndürülmek üzere görevlerinden alındı.
RIDVAN DURAN, BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRÜ OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Basın İlan Kurumu Müdürü Yakup Karaca görevinden alındı. Karaca'nın yerine ise Rıdvan Duran atandı.
5 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE ATAMA YAPILDI Ağrı
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Faruk Tekin
, Çanakkale
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ferhat Yılmaz
, Erzurum
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Salih Kaygusuz, Giresun
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ertuğrul Tosunoğlu, Kırıkkale
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Tüfekçi atandı.
Açıklanan bazı atama kararları ise şöyle: Milli Savunma Bakanlığı
'nda açık bulunan Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcılığına Ali Mazak
, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Dişli, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Karaman
atandı. Öte yandan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
'ne ise Bahri Kesici
atandı. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ebubekir Gizligider
atandı.