Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Helal Akreditasyon Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine atama gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Helal Akreditasyon Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine atama gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 402 Vergi Müfettiş Yardımcısı atandı. Kararda, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliklerine de, Yusuf Sarınay, Muharrem Selçuk, Selman Tokpunar ve Ekrem Keleş atandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:42 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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