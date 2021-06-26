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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

26.06.2021 04:40
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından Almanya Büyükelçiliğine ve bazı bakanlıklar ile kamu kuruluşlarına yapılan atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından Almanya Büyükelçiliğine ve bazı bakanlıklar ile kamu kuruluşlarına yapılan atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, Almanya Büyükelçiliğine Ahmet Başar Şen atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Almanya Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdürü Ahmet Başar Şen atandı. Kararda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Dr. Ali Osman Akalan'ın, Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreter Yardımcılığına Serhat Gök'ün, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Sezgin Demircioğlu'un, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığına Erdal Aydın'ın atandığı belirtildi. Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞINDA BAYRAK DEĞİŞİMİResmi Gazete'de yayımlanan kararda Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Abdulvahit Sözüer'in görevden alındığı ve Sözüer'in yerine Engin Karabaş'ın atandığı kaydedildi. Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereği verildiği bildirildi.Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi üyeliğine ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereği ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnemisinin 700'üncü maddesi gereğince Dursun Topaloğlu ve Adnan Er atandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişliklerine de 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince Ömer Faruk Koç, Hamza Sayan, Oktay Altın ve Eren Seçilmiş atandı. Kararda, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince, Güneydoğu Anadaolu Projesi Bölge Kalınma İdaresi Başkan Yardımcılığına Nusret Mutlu'nun, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcılığına ise Murat Karakoyunlu'nun atandığı kaydedildi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince Yener Yıldırım atandı.KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE ÜNİVERSİTESİ DENETLEME KURULU ÜYELİĞİNE RAHMİ ER ATANDI

Cumhurbaşkanlığı Kararında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Rahmi Er'in atandığı aktarıldı. Yapılan atamanın, 6339 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşma'nın 7'nci maddesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü'nün 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereği yapıldığı belirtildi.


Türkiye, Almanya, Gazete, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika


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