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Atama kararları - Son Dakika

Atama kararları

06.08.2021 02:55
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Bazı bakanlıklar ile çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı bakanlıklar ile çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Sinan Taş atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Fuat Uzun, başmüfettişliklere Alaettin Kandemir, Onur Şatıroğlu, Onur Özavcı, Ahmet Çelikdin, Sebiha Çetin, Özgür Kabayel, Ferhat Aydın, Burcu Gündoğdu, Hakan Özmen, Sevda Soysal, Cemal Alpaslan Özcan, Göksel Yolcu, Yusuf Kenan Karaarslan, İbrahim Yılmaz, Ertan Örs ve Adnan Doğan getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Şimşik, Sağlık Bakanlığında açık bulunan müfettişliklere ise Kadir Kavak ile Sadık Kapan atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında Mehmet Dağlı, Ülkü Evren, Başak Güven, Kemal Eren, Ali Söğütdelen, Kadir Camcı, Muhammet Alper Koyuncu, Nihal Marakoğlu, Bülent Kamalı, Bekir Gürkan Özgün, Sezai Yücel, Gülseren Korkmaz, Yusuf Çolak, Zehra Akpınar, Murat Aral, Üzeyir Yürekli, Tarık Coşkun, Tahsin Erman Çağdaş, Korhan Turgutlu, İbrahim Karadurak, Gazi Uzun, Güngör Arabacı ve Gökhan Kara başmüfettiş olarak görevlendirildi.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne de Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık atandı. Akif Ertekin ise Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Ecvet Doğan, 7. Bölge Müdürü Nihal Seyyit Miçillioğlu, 10. Bölge Müdürü Cevahir Dilaver görevden alındı.

5. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Cengiz, 6. Bölge Müdürlüğüne Serhan Özkanlı, 7. Bölge Müdürlüğüne Ömer Alkış getirilirken, Gültekin Yürümez de 9. Bölge Müdürü oldu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 6. Bölge Müdürlüğüne Funda Aydın Seymen, 21. Bölge Müdürlüğüne de Hamdi Erşen atandı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sever görevden alınarak, yerine Fatih Dumanlı atandı.

Türkiye İstatistik Kurumu başkan yardımcılıklarına Umut Serhat İdman, Abdullah Yüksel ve Nurettin Kaya getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi Üyeliğine Aslan Yıldız atandı.

Münir Karaloğlu, Ticaret, Gazete, Atama, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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