Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre; Batman İl Müftülüğüne Nihat Kök atandı. Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz ise görevden alındı.

Ticaret Bakanlığına bağlı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber olurken, İç Ticaret Genel Müdürlüğüne Adem Başar, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Suavi ise Önal atandı.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,