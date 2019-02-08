Cumhurbaşkanlığı Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı
Kararları'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı
ve Tarım ve Orman Bakanlıklarına ait atama ve görevden alma kararları yer aldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
onayıyla yayımlanan atama kararında, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne İrfan İçöz'ün, Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine Bülent Uğur Ecevit'in layık görüldüğü ifade edildi.
Görevden alma kararları Gazetede
, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Nüsret Tutan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcıları Ümit Yaşar Gözüm ve Semra
Atınç, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcıları Nurettin Serhad Akcan ve Çetin Arslan
ile Sinema Genel Müdür Yardımcısı görevlerinden alındı. Bolu
İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Kaplan
, Çorum
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoğru, Kocaeli
İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, Malatya
İl Kültür ve Turizm Müdürü Derviş Özbay ile Sivas
İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü'nün de görevlerinden alındığı belirtildi. - ANKARA