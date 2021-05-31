Cumhurbaşkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu web sitesi yayına başladı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu web sitesinin yayına başladığını bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu web sitesine, "http://bmyk.gov.tr" adresinden, sosyal medya hesaplarına ise "cbasarabilirsin" adresinden ulaşılabilecek.

İnternet sitesinde, Kurulun yapısına ilişkin bilgilerin yanında, Kurulun proje ve faaliyetleri, bağımlılığa ilişkin detaylı raporlar ve bilgiler yer alıyor.