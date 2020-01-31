Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet, İngiltere'de temaslarda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet, İngiltere'de temaslarda bulundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet, İngiltere'de temaslarda bulundu

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi David Quarrey ve Strateji Başdanışmanı Edward Lister ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet, İngiltere'de temaslarda bulundu, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi David Quarrey ve Strateji Başdanışmanı Edward Lister ile görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Brexit sonrası Türkiye-İngiltere arasındaki ilişkiler, ikili serbest ticaret anlaşması, Berlin süreci, Libya'daki son durum, dörtlü zirve hazırlıkları, Suriye'de Türkiye'nin teröre karşı mücadelesindeki güvenlik öncelikleri ve Suriyelilerin güvenli, gönüllü şekilde evlerine dönüşü ele alındı.

İdlib'deki çatışmaların artmasıyla ortaya çıkan insani kriz, göç dalgasının önlenmesi ve insani yardımların ulaştırılmasının da konuşulduğu görüşmelerde, her iki ülke arasında bölgesel konularda iş birliğinin bölge istikrarı ve refahı için öneminin altı çizildi.

Görüşmelerde Aybet'e Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın refakat etti.

Aybet, Londra'daki temasları çerçevesinde Kraliyet Savunma Araştırmaları Akademisinde eğitim gören 50'yi aşkın ülkeden üst düzey askeri personele ve diplomata "değişen dünyada Türk dış politikası ve ulusal güvenlik" konusunda bir konuşma yaptı.

Boris Johnson, Gülnur Aybet, İngiltere, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:14 Kaynak: AA
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