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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Kışla: "Bu ülkenin en büyük zenginliği gençlerimiz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Kışla: "Bu ülkenin en büyük zenginliği gençlerimiz"

07.11.2021 19:42
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Kışla:

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, amaçlarından birinin bu ülkenin en büyük zenginliği olan gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı, faydalı ve donanımlı yetişmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Eğitime yapılan katkı asla boşa gitmiyor ve başarıya etki ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, amaçlarından birinin bu ülkenin en büyük zenginliği olan gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı, faydalı ve donanımlı yetişmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Eğitime yapılan katkı asla boşa gitmiyor ve başarıya etki ediyor. Bir amacımız da çocuklarımızın din eğitimini devlet eliyle almasıdır" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak amacıyla Samsun'u ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, protokol üyeleri ve ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) düzenlenen "Eğitime Destek Platformu Toplantısı"na katıldı. Sabah saatlerinde Samsun- Çarşamba Havalimanından, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın da yer aldığı protokol üyeleri tarafından karşılanan Başdanışman İsrafil Kışla, Samsun Üniversitesine yaptığı ziyaretin ardından beraberindeki protokol üyeleriyle OMÜ Rektörlük Senato Salonunda gerçekleşen toplantıya iştirak etti.

"BU ÜLKENİN EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİ GENÇLERİMİZDİR"

Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla da Eğitime Destek Platformunun (EDEP) çalışmalarına değinerek şöyle devam etti: "EDEP, 28 Şubat sürecinde imam hatip okullarına sahip çıkmak amacıyla İmam Hatip Platformu olarak çalışmalarına başlayan bir sivil inisiyatif kuruluşudur. Yıllarca çok değerli hizmetlerde bulunarak pek çok problemin çözülmesinde ve yeni hizmetlerin üretilmesinde, diğer sivil toplum kuruluşları gibi çok ciddi emekler verdi. Bizim derdimiz tabii ki sadece imam hatip okulları değil, bu ülkenin en büyük zenginliği gençlerimizin her birinin; milli ve manevi değerlere bağlı, faydalı ve donanımlı yetişmesini sağlamaktır. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarında insanlarımız, ülkemizin ve gençliğimizin geleceği için, Allah'ın rızasını almak için gönüllü olarak çalışıyorlar."

Sivil toplum kuruluşlarının desteğini alan kurumların daha başarılı olduğuna dikkat çeken Başdanışman İsrafil Kışla, "Eğitime yapılan katkı asla boşa gitmiyor ve başarıya etki ediyor. Bir amacımız da çocuklarımızın din eğitimini devlet eliyle almasıdır" şeklinde konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarının sivil kimliklerini koruyarak, kamu kuruluşlarıyla beraber problemlerin çözümüne katkı sunması gerektiğini kaydeden Başdanışman Kışla şunları söyledi:

"Sivil toplum kuruluşları ekstra hizmet ortaya koymalı. Bunun da üç yolu var. Bir tanesi kamu kurumlarının projelerine destek olmak, ikincisi kendi projelerini üretmek, üçüncüsü de kamu kurumlarıyla yapılacak protokollerle müşterek projeleri hayata geçirmek. Tüm bunları gerçekleştirmedeki anahtar kelime de yönetmek değil, güzel iletişimdir. Güzel iletişimle çözülmeyecek problem olamaz. Kamu elindeki imkan kadar iş yapar. Ancak sivil toplum kuruluşları ufku kadar iş yapar. Ufkunuz varsa çok şey yapabilirsiniz. Ufkunuz yoksa maddi yetersizlikleri öne sürerek sadece bahane üretirsiniz. Oysa hayır işlerinde para, birinci değil ancak dördüncü sermayenizdir. En büyük sermaye hayır işleme azmi ve kararlılığı, sonra güven, daha sonra da doğru bir projedir. Para bunlardan sonra gelir."

Türkiye Gençlik Vakfının( TÜGVA) çalışmalarının ve faaliyetlerinin yer aldığı tanıtım videosunun gösterimiyle devam eden toplantıda; EDEP Başkanı Şuayip Sevgi, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve İl Müftüsü Seyfullah Çakır yaptıkları sunumlarla kurumlarının mevcut durumu, faaliyetleri ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Genel bir değerlendirmenin yapıldığı toplantıda okunan Kur'an tilavetinin ardından Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla'ya ziyareti için teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla'nın OMÜ şeref defterini imzalamasıyla toplantı sona erdi.

Toplantıya; Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Recep Sancak, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.

(İHA)

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Kışla: Bu ülkenin en büyük zenginliği gençlerimiz
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Kışla: Bu ülkenin en büyük zenginliği gençlerimiz
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Kışla: Bu ülkenin en büyük zenginliği gençlerimiz
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Kışla: Bu ülkenin en büyük zenginliği gençlerimiz
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Kışla: Bu ülkenin en büyük zenginliği gençlerimiz

İsrafil Kışla, Başdanışman, Samsun, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Kışla: 'Bu ülkenin en büyük zenginliği gençlerimiz' - Son Dakika


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