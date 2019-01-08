Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlıklarına; Ahmet Minder, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Mariam Kavakcı...

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP'den Aday Olacağı Konuşulan İdris Naim Şahin'le İlgili Açıklama Geldi: Görüşme Süreci Var

İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi