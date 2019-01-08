Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlıklarına; Ahmet Minder, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Mariam Kavakcı...
1 saat önce
IHAAW024458-SIY/08-01-2019- Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlıklarına; Ahmet Minder, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Mariam Kavakcı ve Serkan Taranoğlu atandı.
IHAAW024458-SIY/08-01-2019
- Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlıklarına; Ahmet Minder
, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Mariam Kavakcı ve Serkan
Taranoğlu atandı. 08.01.2019 02: 44: 58 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:50 Kaynak: İHA
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