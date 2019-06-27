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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 2020 Dünya Bisiklet Turu'ndan çıkarıldı

1 saat önce

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Türkiye'de her yıl düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 2020'de Dünya Turu kapsamına alınmayacağını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 2020 Dünya Bisiklet Turu'ndan çıkarıldı, System.String[]
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Türkiye'de her yıl düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 2020'de Dünya Turu kapsamına alınmayacağını açıkladı.

Çarşamba günü 2020 takvimi açıklayan birlik, Türkiye'deki turun gerekli şartları karşılamadığı gerekçesiyle seneye program dahilinde olmayacağını bildirdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:08 
çarşamba, türkiye, bisiklet, Spor
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