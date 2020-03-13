Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ertelendi! - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ertelendi!

6 saat önce

12-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu (TUR), corona virüsü tedbirleri kapsamında ertelendi.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ertelendi!, System.String[]

12-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu (TUR), corona virüsü tedbirleri kapsamında ertelendi. Konuyla ilgili konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu; "Nisan ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu eylül-ekim aylarında yapmak üzerine çalışıyoruz" dedi.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:32 
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