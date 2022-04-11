SPOR Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ikinci start Efes'ten - Son Dakika
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SPOR Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ikinci start Efes'ten

11.04.2022 11:21

SPOR Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ikinci start Efes'tenEşber OKAYER / KUŞADASI, (DHA)Türkiye'nin hem en prestijli ve tarihi uluslararası spor organizasyonlarından 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ikinci etabın startı, İzmir Selçuk'taki Efes Antik Kenti önünden verildi.

SPOR Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ikinci start Efes'ten

Eşber OKAYER/ KUŞADASI, (DHA)

Türkiye'nin hem en prestijli ve tarihi uluslararası spor organizasyonlarından 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ikinci etabın startı, İzmir Selçuk'taki Efes Antik Kenti önünden verildi. Geceyi Kuşadası'nda geçiren bisikletçiler, 158 kilometrelik Selçuk- Alaçatı etabı için Selçuk'ta bulunan Efes Antik Kenti'nin giriş kapısındaki start noktasında yerlerini aldılar. Starttan önce bisikletçiler takım halinde başlangıç noktasının yanına kurulan sahneye çağırılarak adlarının yazılı olduğu panoyu imzaladı.

Startı İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ve TBF Başkanı Emin Müftüoğlu birlikte verdi. Protokol üyeleri turkuaz mayo, kırmızı, yeşil ve beyaz mayo sahibi bisikletçilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Ardından saat 10.45'te yarışın 158 kilometrelik ikinci etabının startı verildi. 165 bisikletçinin start aldığı yarışa Selçuk ve Efes Antik Kenti'ni ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistler ilgi gösterdi. Dev organizasyonun Bodrum ile Kuşadası arasındaki 207 kilometrelik ilk etabını Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan, 4 saat 38 dakikada 5 saniyelik derecesiyle kazanmıştı.

SPOR Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ikinci start Efes'ten
SPOR Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ikinci start Efes'ten
SPOR Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ikinci start Efes'ten
SPOR Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ikinci start Efes'ten
SPOR Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ikinci start Efes'ten
SPOR Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ikinci start Efes'ten
SPOR Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ikinci start Efes'ten
SPOR Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ikinci start Efes'ten

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ikinci start Efes'ten - Son Dakika


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