SPOR Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ilk etap Ewan'ın - Son Dakika
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SPOR Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ilk etap Ewan'ın

10.04.2022 14:55

SPOR Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ilk etap Ewan'ınEşber OKAYER KUŞADASI, (DHA) - 57'nci Cuhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum ile Kuşadası arasındaki 207 kilometrelik ilk etabını Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan, 4 saat 38 dakikada 5 saniyelik derecesiyle kazandı.

SPOR Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ilk etap Ewan'ın

Eşber OKAYER KUŞADASI, (DHA) - 57'nci Cuhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum ile Kuşadası arasındaki 207 kilometrelik ilk etabını Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan, 4 saat 38 dakikada 5 saniyelik derecesiyle kazandı. 6 WorldTour, 12 Pro ve 7 kıta takımı olmak üzere 25 takım ile 14 ülkeden 167 bisikletçinin katılımıyla start alan dev organizasyonda ilk etapta Alpecin Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, Team Bike Exchange Jayco takımından Avustralyalı Kaden Groves üçüncü oldu. Kariyerinde Fransa Turu ve İtalya Turu'nda 5'er etap birinciliği olan Ewan, bu sonuçla Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki 3'üncü etap birinciliğini elde etti.

Ewan'a turun liderinin taşıdığı turkuaz mayoyu Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi. En iyi sprinterin giydiği yeşil mayoyu da Caleb Ewan giymeye hak kazandı. Yarışın tırmanış liderinin giydiği kırmızı mayoyu ilk günden Nicoles Edet, Türkiye'nin güzellikleri mayosu olan beyaz mayoyu Sakarya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Ukraynalı Vitaliy Buts giymeye hak kazandı. Buts, podyuma Ukrayna Bayrağı'yla çıkarken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına tepki gösterilip ödül töreninde, Savaşa hayır mesajları verildi. 8 etapta 1303 kilometre sürüp İstanbul'da son bulacak organizasyonda yarın 158 kilometrelik Selçuk-Alaçatı etabı geçilecek. Etabın startı saat 10.45'te verilecek.

SPOR Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ilk etap Ewan'ın
SPOR Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ilk etap Ewan'ın
SPOR Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ilk etap Ewan'ın

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Son dakika: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ilk etabını Calep Ewan kazandı Son dakika: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ilk etabını Calep Ewan kazandı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını Caleb Ewan kazandı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını Caleb Ewan kazandı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ilk etap Ewan'ın - Son Dakika


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