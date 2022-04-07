Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sayesinde Tekirdağ'ın güzellikleri milyonlarca kişiye ulaşacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sayesinde Tekirdağ'ın güzellikleri milyonlarca kişiye ulaşacak

07.04.2022 10:59
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sayesinde Tekirdağ'ın güzellikleri milyonlarca kişiye ulaşacak

Tekirdağ'da mavi ile yeşilin buluştuğu Ganos Dağı eteklerindeki doğal güzellikler, çok sayıda medya kuruluşunun yakından takip edeceği 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ön plana çıkacak.

Tekirdağ'da mavi ile yeşilin buluştuğu Ganos Dağı eteklerindeki doğal güzellikler, çok sayıda medya kuruluşunun yakından takip edeceği 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ön plana çıkacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek bisiklet turunda sporcular, 135 kilometrelik Gelibolu-Tekirdağ etabında da pedal çevirecek.

Bisikletçiler, bu etapta Tekirdağ'ın doğal güzellikleriyle ünlü Ganos Dağı eteği ve sahil bandında kurulmuş Uçmakdere, Gaziköy ve Hoşköy mahallelerinden geçecek.

Mavi ile yeşilin buluştuğu Ganos Dağı eteklerindeki yolda pedal çevirecek sporcuların bu mücadelesi TRT ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak.

Bisikletçiler Gelibolu-Tekirdağ etabını geçerken izleyiciler doğal güzellikleri, her yıl binlerce kişinin yamaç paraşütü yaptığı Uçmakdere'yi, Sultan Abdülmecit'in talimatıyla 1861 yılında Fransız mühendislere inşa ettirilen Hora Feneri'ni görecek.

Yüzlerce televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yakından takip edeceği yarış, yayımlanacak özel içeriklerle birlikte en uzak coğrafyalarda bile çok yakından takip edilecek.

Turun, Tekirdağ'ın turizmine katkı sağlaması bekleniyor

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'yla kentin doğal güzelliklerini dünyanın birçok ülkesinden izleyicilerin görebileceğini söyledi.

Kentteki sporseverlerin ve bisikletçilerin heyecanla yarışın Tekirdağ etabını beklediğini anlatan Hacıoğlu, "Bu sene güzergah Gelibolu'dan ilimize olacak ve bütün sahil bandımız gezildikten sonra Süleymanpaşa'da son bulacak. Bu etkinlik çok anlamlı ve ilimizin tanıtımı için bulunmaz bir fırsat. TRT ve Eurosport'tan 160'a yakın ülkeye ulaşacak bir etkinlik. Biz de ilimize değer katan güzelliklerin koordinatlarını tespit edip, bu yerlerin özellikleriyle ilgili bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığına ilettik." diye konuştu.

Hacıoğlu, milyonlarca kişinin ekranları başında izleyeceği turun Tekirdağ'ın turizmine katkı sağlamasının beklendiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Özelikle Şarköy ilçesi başta olmak üzere, mavi bayraklı plajlar, zeytinlikler, kiraz bahçeleri, üzüm bağları görülecek. Tarihi Hora Feneri, Ganos Dağı eteklerinde bulunan Gaziköy, yamaç paraşütünün gözde adresi Uçmakdere, tarihi dokunun hakim olduğu köy evleri, doğal güzelliklerin iç içe olduğu yerler izleyicilerle buluşacak."

Şarköy Yöresi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Cüneyt Keresteci de bisiklet turunun Tekirdağ'ın tanıtımı için çok yararlı olacağını dile getirdi.

İlçenin doğal güzelliklerinin bu önemli organizasyonda yüzlerce televizyon kanalı aracılığıyla tüm dünyaya tanıtılacağını anlatan Keresteci, "Yerli ve yabancı misafirlerin Tekirdağ'ın eşsiz güzelliklerini görmesine vesile olacak. İlçenin doğal güzellikleri her yıl turistler tarafından tercih ediliyor. Bu etkinlikten sonra daha çok ziyaretçinin ilimizi tercih edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Toros Dağları, Bisiklet, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sayesinde Tekirdağ'ın güzellikleri milyonlarca kişiye ulaşacak - Son Dakika


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