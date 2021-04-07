Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turu toplantısı yapıldı
07.04.2021 15:35
Nevşehir'de 11 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan 56.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turu öncesinde Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında toplantı düzenlendi.
Nevşehir'de 11 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan 56.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turu öncesinde Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında toplantı düzenlendi.
11 Nisan Pazar günü Nevşehir'de düzenlenecek olan 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesinde Kapadokya Alan Başkanlığı toplantı salonunda Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıda bisiklet turu öncesinde yapılan son hazırlıkları görüşülürken alınan tedbirler hakkında da Vali Becel'e bilgiler verildi.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında düzenlenen toplantıya, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli, daire müdürleri katıldı. - NEVŞEHİR
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