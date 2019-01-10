Cumhurbaşkanlığı Bünyesinde İdari İşler Başkanlığına Bağlı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün...
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde İdari İşler Başkanlığına bağlı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kurulmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde İdari İşler Başkanlığına bağlı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kurulmasına karar verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:36 Kaynak: AA
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