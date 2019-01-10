Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Bünyesinde İdari İşler Başkanlığına Bağlı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün...

Cumhurbaşkanlığı Bünyesinde İdari İşler Başkanlığına Bağlı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde İdari İşler Başkanlığına bağlı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kurulmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı Bünyesinde İdari İşler Başkanlığına Bağlı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün..., System.String[]
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde İdari İşler Başkanlığına bağlı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kurulmasına karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:36 Kaynak: AA

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