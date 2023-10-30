 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Son Güncelleme: 30.10.2023 08:32

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı. Bilim alanında Süleyman Uludağ, kültür alanında Ali Birinci, müzik alanında Emel Sayın, resim alanında İlhami Atalay, sinema alanında Sami Şekeroğlu, dijital sanat alanında Refik Anadol, edebiyat alanında da Nazan Bekiroğlu ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahiplerini açıkladı. 9 ayrı kategoride ödüller sahiplerini bulurken; aramızdan ayrılan 5 isim ise Vefa Ödülü kategorisinde yer aldı.

"100. YIL GURURUNU TAÇLANDIRDILAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna katkıları ve başarılarıyla Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı gururunu taçlandıran, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı tebrik ediyorum. Vefa Ödülü sahibi insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

9 KATEGORİDE ÖDÜL VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne; bilim alanında Süleyman Uludağ, kültür alanında Ali Birinci, müzik alanında Emel Sayın, resim alanında İlhami Atalay, karikatür alanında Hasan Aycın, sinema alanında Sami Şekeroğlu, dijital sanat alanında Refik Anadol, mimari alanda Sinan Genim, edebiyat alanında da Nazan Bekiroğlu'nun layık görüldü.

Paylaşımda Vefa Ödülleri'nin de Attila İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Samiha Ayverdi'ye değer görüldüğü kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Büyük Ödülü'nün sahipleri belli oldu

Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Uludağ, Nazan Bekiroğlu, Refik Anadol, Ali Birinci, Emel Sayın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


Son Dakika
10:47 Galatasaray'dan tartışma yaratacak Icardi kararı: İğneyle oynamaya devam edecek
10:46 İstanbul'daki 100. yıl kutlamalarını beğenmeyen Sinan Akçıl'ın sözleri tepki çekti
10:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2. asır paylaşımı: Önümüzdeki dönemin en büyük hedefi sivil anayasadır
10:39 Resepsiyona damga vuran görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan öylece kalakaldı
10:37 1.7 milyar liralık ödeme yarın çay üreticilerinin hesaplarında olacak
10:36 Görüntü Bağdat Caddesi'nden! Bayrak asmayan Apple mağazası kalabalığın hedefi oldu
10:20 Görüntüler kan donduruyor! Öldürdükleri Filistinlinin cesedini araca bağlayıp sürüklediler
10:03 Google yanlışlıkla doları 4 lira birden düşürdü, ortalık karıştı! Peki kur şu an ne kadar?
09:58 Dağıstan'a inen İsrail uçağını basıp Yahudi arayan 60 kişi tutuklandı
04:25 Kapalı köy okulunun bahçesinde toplanan kadınlar, çocukken ezberledikleri şiirleri okuyarak Cumhuriyet Bayramını kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2023 11:04:46. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement