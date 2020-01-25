Cumhurbaşkanlığı, deprem yardımları açıklaması yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı, deprem yardımları açıklaması yaptı

35 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı, deprem bölgesine gönderilecek yardımların, 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak ulaştırılmasının önem arz ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı, deprem yardımları açıklaması yaptı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı, deprem bölgesine gönderilecek yardımların, 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak ulaştırılmasının önem arz ettiğini bildirdi.


Cumhurbaşkanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince kamu kurumları ve sivil yardım kuruluşlarının yapacakları yardımlar AFAD koordinesinde yürütülmektedir. Bu sebeple deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların '0 312 258 23 23' numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:19 Kaynak: İHA
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