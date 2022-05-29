Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, devlet arşivlerini anlattı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, devlet arşivlerini anlattı

29.05.2022 14:24

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahip olduğu arşivlerin dünyanın önde gelen arşivlerinden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahip olduğu arşivlerin dünyanın önde gelen arşivlerinden biri olduğunu söyledi.

Ünal, "Keykubat Yolunda Göl Medeniyeti Kültür ve Sanat Etkinliği" kapsamında Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Göl Medeniyetinde Bir Şehir: Beyşehir" konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Osmanlı Devleti'nin bugün 40'dan fazla ülkenin hakimiyet kurduğu bir coğrafyaya sahip olduğunu hatırlatan Ünal, "Yani bugün şöyle düşünün, 200 sene önce Bulgaristan diye devlet yoktu, Sırbistan diye bir devlet yoktu, Ukrayna yok, Arap coğrafyasındaki hemen hemen hiçbir devlet yok. Bu coğrafya tamamen Türk devleti tarafından, Osmanlı devleti tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla bu devletler kendi tarihlerini araştırmak için Türkiye'ye gelmek zorundalar." diye konuştu.

Ünal, 8 ülkeyle arşivler arası işbirliği anlaşması imzaladıklarını dile getirerek, Türkiye'nin arşivcilik tecrübesinden faydalanmak istediklerini anlattı.

Türkiye'nin arşiv kapsamı açısından dünyada ilk 5'te yer aldığını vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:

"Muazzam bir arşivimiz var ama, aması var. Yani biraz tarihimizden şöyle olaylara bakmamız gerekiyor. Osmanlı Devleti her şeyin kaydını tutmuştur. Bu kayıtlar bugün milyonlarla ifade ediliyor. Bakın aradan geçen 600-700 yıllık bir süreç ve bunlar milyonlarla ifade ediliyor. İstanbul Kağıthane'deki Osmanlı Arşivi Külliyesi için 100 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Bugün en mükemmel şekilde o vesikalar korunuyor. Yaklaşık adeti 95 milyon belge. Tasnif bitmeden net rakamı veremem ama bugün yaklaşık 80 milyonun tasnifini bitirdik, hamdolsun hepsini dijital ortama aldık. Mesele onu okumak, tahlil etmek değerlendirmek."

"Bilginin devamlılığı çok önemli bir güçtür"

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Erdoğru da arşiv kayıtlarının önemine dikkat çekti.

Erdoğru, "Bilginin devamlılığı çok önemli bir güçtür, arşivler de bu açıdan çok önemlidir. Önemli olan, bu tür yerel idarecilerin veya eğitimcilerin bu bilgileri nesilden nesile aktarmasında aktif olmalarıdır. Bunun için belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri gibi şehrin, o bölgenin ileri gelenlerinin kültüre, eğitime değer vermeleri gerekir. Bu paradan daha önemli bir konudur." ifadesini kullandı.

Panelin ardından "Göl Medeniyeti" fotoğraf ve sanat sergisi açıldı. Sergide, uluslararası fotoğraf sanatçısı Reha Bilir'in "Bizim Beyşehir Fotoğraf Sergisi"ndeki çalışmalar da davetlilerin beğenisine sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, devlet arşivlerini anlattı
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, devlet arşivlerini anlattı
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, devlet arşivlerini anlattı
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, devlet arşivlerini anlattı

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Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Ünal: 'Sahip olduğumuz devlet arşivleri ile dünyada ilk beşteyiz' Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Ünal: 'Sahip olduğumuz devlet arşivleri ile dünyada ilk beşteyiz' 'Ankara Fotoğrafları Arşivi' sergisi törenle açıldı 'Ankara Fotoğrafları Arşivi' sergisi törenle açıldı
Kaynak: AA

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