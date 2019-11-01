Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal'dan Beşiktaş'a ziyaret
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Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal'dan Beşiktaş'a ziyaret

7 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'taki makamında Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal'ı ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal'dan Beşiktaş'a ziyaret, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'taki makamında Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal'ı ağırladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Uğur Ünal, samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyaretin sonunda Çebi'ye Çırağan Sarayı'nın Ortaköy tarafındaki boş hazine arazisinin (Şeref Stadı) Beşiktaş Kulübüne tahsisi ile ilgili Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzalı 13 Temmuz 1932 tarihli kararnamenin bir nüshasını takdim etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:38 Kaynak: AA
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