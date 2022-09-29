Bu alanda başkanlığın imzaladığı 63. iş birliği protokolü, iki ülke ulusal arşivleri arasında uzman ve belge örneği teatisi, ortak sergi, yayın ve eğitim konularını içeriyor.

Kaynak: AA

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Moğolistan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkiye ile Moğolistan arasında arşiv alanında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

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