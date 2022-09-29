Türkiye ile Moğolistan arasında arşiv alanında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Türkiye ile Moğolistan arasında arşiv alanında iş birliği protokolü imzalandı

29.09.2022 15:25

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Moğolistan Genel Arşiv İdaresi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Moğolistan Genel Arşiv İdaresi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Devlet Arşivleri Başkanlığındaki törende, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal ile Moğolistan adına Ankara Büyükelçisi Gombosuren Munkbayar, protokolü imzaladı.

Bu alanda başkanlığın imzaladığı 63. iş birliği protokolü, iki ülke ulusal arşivleri arasında uzman ve belge örneği teatisi, ortak sergi, yayın ve eğitim konularını içeriyor.

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Kaynak: AA

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Moğolistan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ile Moğolistan arasında arşiv alanında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

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